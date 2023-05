Was an diesem besonderen Tag fehlte - beziehungsweise, genau genommen gerade nicht fehlte - war ein Gegenüber, ein Partner. Denn Lavinia Lazar heiratete sich selbst. "Ich glaube, das war mein Unterbewusstsein, das wusste, was ich für meine Heilung brauche und dass es lauter Frauen sein sollen. Das hat sich sehr sicher angefühlt."

Alles war bereitet für ein würdevolles Fest. Zwölf Frauen kamen an einem schönen Tag im Mai 2019 zusammen. Gemeinsam mit der Braut feierten sie die Hochzeit. Auf den bewegenden Moment folgten Tränen der Freude und Rührung. Am Ende wurde ein Blumenstrauß geschmissen. Ganz so, wie bei einer klassischen Hochzeit.

Das Paar zog in eine größere Wohnung, sie dachten an Kinder, wollten eine Familie sein. Doch es funktionierte nicht. Der Traum vom Eheglück mit Kindern, Haus und Hof zerschellte. "Dann stand ich da mit einem Scherbenhaufen in mir drin und einem weiteren Umzug, der mir bevorstand. Und dachte, ok, scheinbar kann ich mich auf niemand anderen verlassen als auf mich selbst. Ich war einfach erschüttert und habe dann entschieden, dass ich trotzdem heirate. Und zwar mich selbst."

So saß Lavinia Lazar eines Tages in einem Café, emotional und mit Tränen in den Augen wusste sie: Eine Hochzeit in weißem Kleid, ihr Kindheitstraum, soll trotzdem wahr werden. Ein riesiges "Selbstliebefest" sollte es werden. Mit engen Freundinnen und Wegbegleiterinnen. Sie mietete ein kleines, privates Theater in München an. Es gab ein Buffet, es wurde getanzt und zuvor gab es eine kleine Zeremonie, in der die Braut zu sich "ja" sagte.

"Ich habe 'ja' gesagt und dabei habe ich in die Augen von zwölf Frauen geschaut und das war wesentlich schwerer als ich dachte. Mich hat so richtig die Angst gepackt." Erst in diesem Augenblick habe sie realisiert, worauf sie sich da wirklich einlasse. "Dieses volle Commitment mit mir. Da habe ich gespürt, dass das richtig Arbeit ist. Und nicht nur Glitzer, Glitzer, Champagner."

Wenn die bald 40-Jährige, die in Rumänien aufwuchs und durch einen Studienaufenthalt nach Berlin kam, heute auf ihre Entscheidung vor vier Jahren zurückblickt, ist da weit mehr. Die Entscheidung, sich selbst zu heiraten, bedeutete auch eine radikale Wende in ihrem Leben. Sie gab ihren Job in einer Sachbuchagentur auf und arbeitet heute unter anderem als Sex-und Beziehungscoach.

Sich die Frage zu stellen, ob man sich selbst heiraten möchte, sei ein sehr emotionaler Moment gewesen. "Ich habe mich gefragt, wie fühlt sich das an und habe dann gespürt: Wow, das ist eine krasse Sache, voll und ganz 'ja' zu mir zu sagen. Also zu allen Teilen zu mir, auch zu denen, die ich gar nicht so cool finde." Erst da habe sie verstanden, was es bedeute, sich selbst mit allem, was einen ausmache, inklusive aller Schattenseiten, anzunehmen.