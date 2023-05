Tag der Pflege - Pflegeverbände wollen in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren

Fr 12.05.23 | 06:40 Uhr

dpa/Bernd Weißbrod Audio: radioBerlin 88,8 | 12.05.2023 | Thomas Weber | Bild: dpa/Bernd Weißbrod

Zum Internationalen Tag der Pflege sind am Freitag in Berlin mehrere Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 1000 Teilnehmern geplant. Wie die Polizei dem rbb bestätigte, hat der Bundesverband Pflegemanagement eine Demonstration am Vormittag vor dem Reichstag mit 300 Menschen angemeldet. Dabei soll es laut Veranstalter auch einen "Austausch zur aktuellen Krankenhausreform" mit Politikern geben.

"Nötig ist ein radikales Umdenken"

Am Mittag will der Deutsche evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege mit rund 200 Menschen vor dem Hauptbahnhof demonstrieren. Das Motto lautet "Fünf nach Zwölf". Der Verband sieht einen massiven Personalnotstand in der Pflege. "Nötig ist ein radikales Umdenken in der Politik, wenn wir die Pflege vor dem Kollaps bewahren wollen", heißt es auf der Seite des Vereins. Eine weitere Demonstration hat der Verein Pflegekultur Ankurbeln angemeldet. Am Nachmittag wollen rund 700 Menschen beim Walk of Care vom Invalidenpark zum Brandenburger Tor laufen.

Tag der Pflege wurde 1965 gegründet

Der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai ist den Menschen gewidmet, die in Pflegeberufen arbeiten. Der Aktionstag wurde 1965 vom International Council of Nurses, einem Zusammenschluss nationaler Pflegeverbände, ins Leben gerufen. Das Datum des Tags der Pflege geht auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale (1820-1910) zurück, die als Pionierin der modernen Krankenpflege gilt.