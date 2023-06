Fast jeder dritte Berliner Studierende wohnt noch bei seinen Eltern. 30,1 Prozent wohnen in einer Mietwohnung, 24,5 Prozent in einer Wohngemeinschaft und sieben Prozent in einem Wohnheim, das geht aus einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

In Brandenburg lebt demnach jeder vierte Studierende weiterhin in seinem Elternhaus. 29,7 Prozent der Brandenburger Studierenden leben in einer Mietwohnung und 23,8 Prozent in einem Wohnheim. In einer Wohngemeinschaft leben 16 Prozent der Brandenburger Studierenden - im Bundesvergleich ist dies der geringste Anteil.