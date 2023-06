Roman Sonntag, 18.06.2023 | 17:16 Uhr

Was für ein Kommentar!

Wenigstens mal so richtig vom Leder gelassen, was?!



Nach 8 Wochen Dürre spült der erste Starkregen den gesamten Dreck der besagten 8 Wochen in die Kanäle.

Da gilt insgesamt absolutes Badeverbot innert den ersten 2, 3 Tagen in den Gewässern um Berlin.



Da können sie mal sehen, was sich alles für Dreck in den Straßen angesammelt hat.

Da sind vor allem Bremsabrieb, Reifenabrieb und Rußpartikel dabei. Es dürften jede Menge Pollen im Wasser gewesen sein. Bekannter Maßen nicht sonderlich giftig.



Solange technischer Abrieb auf den Straßen liegen bleibt, sind die Flüsse und Seen nach Starkregenereignissen (gerade nach Dürren) gefährliche Areale.

Es fuhren in den letzten Tagen vor den Schauern vermehrt Straßenreinigungsfahrzeuge. Das Allergröbste wurde also schon beseitigt.