In Berlin-Marzahn hat es in der Nacht zu Samstag an mehreren Stellen gebrannt.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb bestätigte, brannte zunächst eine Wohnwagen in der Borkheider Straße. Etwas später stand demnach ein Auto in der nahe gelegenen Flämingstraße in Flammen. Außerdem hätten rot-weiß gestreifte Warnbaken an der Märkischen Allee gebrannt.