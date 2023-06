Nachdem ein defekter Regionalexpress am Sonntag in Berlin-Köpenick liegengeblieben ist, äußern Deutsche Bahn und Berliner Feuerwehr Kritik an dem eigenständigen Handeln einiger Passagiere.

Der Zug der Linie RE2 war nach Angaben von Bundespolizei und Feuerwehr aufgrund eines technischen Defekts auf freier Strecke zum Halten gekommen. Nach Angaben der Bahn vom Montag befanden sich rund 300 Menschen circa 30 Minuten an Bord des stehenden Zuges - nach rbb-Informationen bei ausgeschaltetem Motor und entsprechend auch ausgeschalteter Klimaanlage.

Wie ein Fahrgast dem rbb schilderte, öffneten Bedienstete der Bundeswehr, die sich in dem RE2 befanden, daraufhin Türen des defekten Zuges, um für frische Luft zu sorgen. "Die Klimaanlage hat funktioniert", so eine Sprecherin der Bahn. "Nur für die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit des Zuges musste die Lok ein Reset machen. Die Klimaanlage war daher etwa zehn Minuten nicht in Betrieb."