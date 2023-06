Autofahrer in Brandenburg müssen am Sonntag mit Einschränkungen auf der A10 und umliegenden Landesstraßen rechnen.



Bis 18 Uhr wird der östliche Abschnitt der Autobahn zwischen Erkner und Freienbrink (Landkreis Oder-Spree) in Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Erkner abgeleitet und über die Landesstraßen L38 und L23 zur Anschlussstelle Freienbrink geführt.