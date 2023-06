Bei einer Schlägerei im Berliner Sommerbad Pankow sind ein Jugendlicher und ein Wachmann verletzt worden. Zwei Gruppen waren zunächst so heftig in Streit geraten, dass Sicherheitsdienst und Polizei einschritten.

Die Berliner Polizei ist am Sonntag wegen eines Streits unter Jugendlichen im Sommerbad Pankow alarmiert worden. Dort habe es gegen 17 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im vergangenen Sommer war es mehrfach in verschiedenen Berliner Freibädern zu Streitereien und Tumulten zwischen Gruppen junger Männer und dem Wachpersonal gekommen. Die Polizei musste eingreifen. Das betraf etwa das Neuköllner Columbiabad, das Olympiabad in Charlottenburg und das Bad am Insulaner in Steglitz.

Rund 170 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen sind an heißen Wochenenden in den Berliner Freibädern im Einsatz. 1,5 Millionen Euro geben die Bäder dafür pro Jahr aus. Zudem sind in einigen Bädern Konfliktlotsen den Projekts "Bleib cool am Pool" unterwegs.