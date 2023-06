Es ist die erste kleine Hitze-Welle des Jahres - und sie bringt vielerorts Temperaturen jenseits der 30 Grad. Die gute Nachricht: Sie hält auch am Wochenende an. Die schlechte: Die Natur würde es sich anders wünschen.

"Fast schon Hochsommer": Was ARD-Meteorologe Roland Vögtlin mit diesen Worten beschreibt, drückt sich an einigen Messstellen in Berlin und Brandenburg in entsprechenden Zahlen aus. So ist am Donnerstag an mehreren Orten erstmals die 30-Grad-Marke gerissen worden.

Wärmster Ort in Brandenburg war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Landeshauptstadt Potsdam mit 30,7 Grad Celsius, kurz danach folgt die Gemeinde Manschnow (Märkisch-Oderland) mit 30,6 Grad, am Flughafen BER wurden 30,1 Grad gemessen.

In Berlin kletterte das Quecksilber an der Messstation Buch mit 30,5 Grad am höchsten, auch Tempelhof lag mit 30,2 Grad über der 30-Grad-Marke. Nach Angaben von Vögtlin wurde bereits am Mittwoch ein Gebiet in Berlin seinem Namen nicht gerecht: In Eiskeller wurden 30,2 Grad gemessen. "Die Werte von heute sind vorläufig und könnten auch nochmal höher sein", sagt Vögtlin im Gespräch mit rbb|24.