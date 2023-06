Eine Woche nach dem Ausbruch eines Waldbrandes bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist dort am Mittwoch die Lage weiterhin unter Kontrolle. Das sagte der Einsatzleiter Rico Walentin dem rbb.



Das offene Feuer habe sich innerhalb der bisherigen Brandfläche - zuletzt wurden 326 Hektar gemessen - in den vergangenen Stunden nur gering ausgebreitet, so Walentin. Am Vormittag waren demnach nur wenige Einsatzkräfte als Brandwache vor Ort. Bei Bedarf würden Kräfte nachgeordert.