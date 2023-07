realistics imwunderland Dienstag, 18.07.2023 | 10:33 Uhr

So ist es.

Hinzu kommt, dass selbst am sehr schwachen Körper noch lange Zeit sehr viel Geld verdient werden kann, obwohl der sehr schwache Körper bereits im anderen Kosmos lebt. Ich möchte den treffen, der mir sagt, das sei erstrebenswert und gewünscht.

Nein, mit der schwindenden Kraft ist alles verflogen und deckt schonungslos diese Seiten auf. Sehr, sehr traurig. Da wird mit Würde und sonst was argumentiert. Und die Betreffenden werden hilflos gemacht. Es ist zum Angst bekommen. Neulich hörte ich, dass einer Person mit der Sorge o. Pflege im weitesten Sinne ihrer betagten Eltern, selber schon nicht mehr so frisch, aber zu jung für die Rente, gekündigt wurde, weil sie ihren - von der Gesellschaft erwarteten - und natürlich persönlichen-- Auftrag ernst nahm. Verkehrte Welt, ähm, nee, die sich das gut bezahlen lässt und die Betr. in die Armut bringt. Scheint doch so gewollt zu sein?