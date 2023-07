Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach fuhr die Frau gegen 23 Uhr auf der Möllendorffstraße als sie auf Höhe Storkower Straße von einem von links kommenden Fahrzeug gerammt wurde.

Daraufhin sei das Fahrzeug der 26-Jährigen in das Gleisbett der Straßenbahn geraten und mit einem Oberleitungsmast kollidiert.

Der Unfallverursacher beging laut Polizei Fahrerflucht. Die Straßenbahn war für etwa eine Stunde unterbrochen.