Wasserrohr in Friedrichshain geplatzt - Stralauer Allee unterspült

Ein Wasserrohr unter der Stralauer Allee in Berlin-Friedrichshain ist am frühen Montagmorgen geplatzt. Autofahrer müssen sich an der großen Durchgangsstraße auf Staus, Verzögerungen und Umfahrungen einstellen.

Die Allee entlang der Spree zwischen der Oberbaumbrücke und der Elsenbrücke wurde von dem Wasser auf einer größeren Fläche unterspült, wie ein Sprecher der Wasserbetriebe sagte. Vorsorglich wurde die Stralauer Allee in dem Bereich des Schadens vorerst in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Reparatur dauert, war zunächst unklar.