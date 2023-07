Die Ermittlungen dauerten derweil an, insbesondere gegen weitere Tatverdächtige, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Berliner Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der im Juni an der Vergewaltigung einer Frau im Görlitzer Park beteiligt gewesen sein soll. Gegen den 22-Jährigen werde noch am Donnerstag Haftbefehl vollstreckt, teilten die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Laut Polizei soll am Morgen des 21. Juni in dem Kreuzberger Park eine 27 Jahre alte Frau von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Ihr gleichaltriger Freund sei von den Männern mit Gegenständen verletzt worden. Beiden seien außerdem Wertgegenstände geraubt worden. Seit Ende Juni werde in der Sache ermittelt.



Über den Fall hatte zunächst die "B.Z." am Mittwoch berichtet. In mehreren Medienberichten wird kritisiert, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nicht direkt nach der Tat an die Öffentlichkeit gegangen waren. Man habe die potentiell Geschädigten und ihre Persönlichkeitsrechte schützen wollen, begründete die Polizei nun ihr Vorgehen. Zudem habe man die Ermittlungen nicht beeinflussen wollen.