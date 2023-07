Sie wollten den Flammen entkommen - doch nach dem Sprung aus einer brennenden Wohnung in einem Hochhaus sind zwei Menschen in Berlin-Kreuzberg gestorben. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg sind am Freitag zwei Menschen aus dem Gebäude gesprungen und ums Leben gekommen. Sie starben trotz Reanimation noch an der Unfallstelle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Das Feuer war in einer Wohnung im 12. Stock eines 15-Geschossers in der Lindenstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr dem rbb sagte. "Schon als wir eintrafen, haben sich mehrere Personen bemerkbar gemacht", sagte Feuerwehrsprecher James Klein. Feuerwehrleute hätten vor dem Sprung noch versucht, Spungpolster und andere Rettungsgeräte in Position zu bringen. "Aber trotzdem sind die beiden Menschen am Einsatzort verstorben", so Klein weiter.