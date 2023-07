Sabas Pankow Mittwoch, 19.07.2023 | 12:10 Uhr

Sie beschweren sich über beschmierte Straßen und rücken dies in den Bereich krimineller, sachbeschädigender Handlungen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Farbe definitiv leicht entfernbar ist: hinterlassen Autos die Straßen in einem sauberen Zustand?? Last time I checked waren es Autos, die unglaublichen Dreck auf Straßen durch Feinstaubablagerungen, Reifenabrieb und sonstige Materialverluste verdreckten. Aber das ist so sehr Gewohnheit geworden, dass man darüber gern hinweg sieht, weil "war ja schon immer so". Dreck, der "schon immer" produziert wurde ist NIEMALS besser als neuer Dreck.