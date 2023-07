Ein Protestzug gegen das erste von drei Berlin-Konzerten der Band Rammstein ist am Samstagnachmittag ohne größere Zwischenfälle vom Theodor-Heuss-Platz kommend am Olympiastadion eingetroffen.

Ein Polizeisprecher hat dem rbb gegenüber von 250 Teilnehmern gesprochen. Als sich die Demonstranten zuvor am Theodor-Heuss-Platz im Westend in Bewegung setzten, war zunächst nur von rund 150 Teilnehmern die Rede. Angemeldet waren rund 400 Personen. Zu der Demonstration aufgerufen hat das Bündnis "Kein Rammstein in Berlin".