Ein 23-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Berlin-Reinickendorf in einer 30er-Zone seinen Sportwagen und drei weitere geparkte Autos beschädigt. Der Fahrer kam aufgrund zahlreicher Verletzungen ins Krankenhaus, sein 19-jähriger Beifahrer wurde ambulant versorgt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Laut Polizei fuhr der Unfallfahrer gegen 21:50 Uhr auf der Holländerstraße in Richtung Aroser Allee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam das Auto in Höhe der Belfaster Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den geparkten Fahrzeugen. Mit welcher Geschwindigkeit der 23-Jährige in der 30er-Zone unterwegs war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.