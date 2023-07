Marcel Borsigwalde Montag, 17.07.2023 | 12:35 Uhr

Super... Jedoch hoffe ich, die Berliner Wasserbetriebe machen mit dem Kronprinzessinnenweg nicht das Gleiche, wie es mit der Jean-Jaures-Str. in Waidmannslust erfolgt ist/war. Es wird eine neue Leitung gelegt, die Straße dann mit Splitt-Asphalt zugemacht und die Straße in einem schlechteren Zustand hinterlassen, als sie vor der Baumaßnahme vorgefunden wurde.



Daher an die Wasserbetriebe: Wenn Ihr eine Straße aufreißt, macht sie auch korrekt wieder zu. Gerade bei einem Rad-/Fußweg muss der Belag möglichst eben sein, damit im falle eines Stolperns oder möglichen Sturz das Verletzungsrisiko so gering ist, wie es die Situation zulässt. Splitt-Asphalt ist da der falsche Weg.