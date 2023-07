Mehr als 15.000 Menschen in Berlin-Marzahn werden evakuiert

Do 13.07.23 | 06:58 Uhr

Ab 6 Uhr morgens müssen Tausende Menschen im Berliner Ortsteil Marzahn ihre Wohnungen verlassen. Grund: Eine 500-Kilo-Bombe am Geraer Ring muss unschädlich gemacht werden. Auch der Bahnverkehr wird in diesem Bereich stillstehen müssen.

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn müssen am Donnerstagmorgen mehr als 15.000 Menschen das Gebiet verlassen. Die Polizei hat für die Entschärfung einen 500-Meter-Sperrkreis rund um die Fundstelle eingerichtet. Seit 6 Uhr sei jeder und jede dort aufgefordert, das Areal zu verlassen, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Die Entschärfung ist für 12 Uhr geplant.