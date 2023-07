Schwangere mit einer Frühgeburt in Brandenburg müssen ab 2024 für eine Spezialklinik wohl in ein anderes Bundesland reisen. Grund dafür sind höhere Anforderungen an die Stationen. Die Brandenburger Gesundheitsministerin will dies nicht hinnehmen.

Drei spezialisierte Frühchen-Stationen in Brandenburg könnten ab kommendem Jahr nicht mehr die nötigen Anforderungen erfüllen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), in dem Ärzteschaft, Krankenkassen und Krankenhäuser medizinische Standards in Deutschland festlegen.

Zurzeit gibt es in Brandenburg noch in Potsdam, Cottbus und Brandenburg an der Havel Frühchen-Zentren, die Frühchen unter 1.250 Gramm behandeln können. Der Frühchen-Station in Frankfurt (Oder) war in diesem Jahr der Status bereits aberkannt worden, weil sie nicht genügend Behandlungsfälle vorweisen konnte.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kritisierte die Regelung. Es sei zu befürchten, dass man in Brandenburg 2024 in keinem dieser Zentren die Zahl von 25 Fällen pro Jahr erreiche, sagte Nonnemacher dem rbb.

Wege für Frauen und deren Familien würden sehr viel weiter, wenn solche Frühchen künftig nur noch etwa in Berlin oder Dresden behandelt werden könnten. Außerdem habe der Wegfall Konsequenzen für die Attraktivität der Kliniken. "Die Ausbildung von Pflegepersonal oder Hebammen wird dadurch beeinträchtigt. Auch junge Ärzte in der Weiterbildung möchten Erfahrungen an so einem Zentrum sammeln", sagte Nonnemacher.