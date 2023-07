Geplant sei, den Fußgängerverkehr "künftig oberirdisch abzuwickeln und die Anlage außer Betreib zu nehmen", so eine Sprecherin. Bislang fehlen an der großen Kreuzung von Messedamm, Masurenallee und Kantstraße Ampeln für Fußgänger. Der Tunnel aus den 70er Jahren ist allerdings schon seit geraumer Zeit in einem schlechten Zustand. Lampen sind defekt, die Rolltreppen funktionieren nicht und die unterirdischen Gänge sind vermüllt.



Einen Zeitplan für die Schließung des Tunnels gibt es laut Verkehrsverwaltung nicht.



Das Tunnelgelände steht unter Denkmalschutz und war in der Vergangenheit Kulisse für diverse Filmaufnahmen, darunter Hollywood-Produktionen wie "Die Bourne Verschwörung" und "Die Tribute von Panem".