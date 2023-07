Die Geothermie-Bohrung auf dem Gelände für ein neues Wohngebiet in Potsdam hat doppelt so viel Leistung erbracht wie erwartet. Das teilte der Besitzer des Projekts, der städtische Versorger EWP, am Donnerstag mit.

"Unsere Anlage wird deutlich über vier Megawatt Leistung bringen", sagte EWP-Geschäftsführer Eckard Veil am Donnerstag. "Das heißt, wir können nicht nur die geplanten etwa 700 Wohneinheiten des neuen Quartiers mit Wärme versorgen, sondern auch noch in das Potsdamer Wärmenetz einspeisen." Mit der gewonnenen Wärme könnten dann rund 6900 Haushalte versorgt werden. Zum Bohrstart im vergangenen Dezember habe man nur auf eine Leistung bis zu zwei Megawatt - also etwa der Hälfte der nun erreichten Leistung - gehofft, so Veil.