Aber oft bemerke man Flüssigkeitsmangel zu spät, sagt der Berliner Allgemeinmediziner Carsten Lekutat. "Das große Problem ist: Der Durst kommt zu spät. Das heißt, wenn ich sagen würde: Ok, das erste Zeichen, dass ich zu wenig getrunken habe, ist der Durst, dann liege ich in der Regel falsch, der tritt nämlich zu spät ein." Eigentlich sollte man den ganzen Tag über trinken, nicht erst, wenn man durstig sei, so Lekutat.

Viele Risikofaktoren für Flüssigkeitsmangel betreffen ältere Menschen. Gleichzeitig können die Folgen für diese Altersgruppe besonders gefährlich sein. "Oftmals kommen sie mit Verwirrtheitszuständen. Man denkt, dass es vielleicht ein Schlaganfall ist", sagt Gesundheits- und Krankenpflegerin Svenja Krysat vom Charité-Campus Benjamin Franklin. Wenn ältere Leute stürzten, weil oftmals auch Blutverdünner in ihrer Medikation sei, könne das wiederum zu einer Hirnblutung führen. "Dieser Rattenschwanz ist unglaublich groß", so Krysat.

Wieviel Wasser braucht der Mensch am Tag?

Als Richtwert für Erwachsene gelten 1,5 bis 2 Liter bei normalen Umgebungstemperaturen bis 23 Grad und Bewegung. Frauen brauchen in der Regel etwas mehr Wasser als Männer.

Laut Allgemeinmediziner Carsten Lekutat gibt es eine Faustregel: 30 bis 40 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht. Dabei handele es sich nicht nur am das Wasser was man trinke, sondern auch beispielsweise das Wasser, was in Gemüse und in den Lebensmitteln enthalten sei. "Eine Gurke ist Wasser am Stiel", erklärt der Allgemeinmediziner.

Allerdings weisen Experten auch darauf hin, nicht mehr als drei Liter am Tag zu trinken. Im Normalfall verkraftet der Organismus eines Erwachsenen bis zu zehn Liter Wasser an einem Tag.