(Nicht ganz so) stiller Leser Mittwoch, 16.08.2023 | 07:16 Uhr

Schiffe können kaputt gehen. Aber genau im Sommer ne Großreparatur ohne Rückfallebene hat wat…..

Man könnte jetzt auch Fragen, wem nutzt dieses Problem?

Will man was erzwingen? In heutigen Zeiten in dieser Stadt, wäre ich nicht überrascht, wenn da im Hintergrund irgendwie irgendwo gemauschelt wird um an die Grundstücke zu kommen.