SoIsses Berlin Donnerstag, 31.08.2023 | 12:54 Uhr

Oh man, was für Aufwand mal wieder.

Vorschlag zur Vereinfachung in der Zukunft, einfach übriggebliebene Dinge an den Gründer der letzten Generation schicken, welcher Henning Jeschke ist und aus die Maus. Was hier wieder für ein Aufwand betrieben wird, steht in keiner Relation. Wenn die Damen u. Herren falsche Angaben zu ihrer Adresse machen, dann selbst schuld. So ein Aufwand macht bei mir auch keiner, wenn ich ein Paket bestelle, dies aber an eine falsche Adresse senden lasse. Da schreibt auch keiner was ins Amtsblatt und fragt wo ich bin um mein Paket abzuholen ... ;-)