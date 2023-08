Im Juli war es still rund um die Klimagruppe "Letzte Generation", doch das dürfte sich bald ändern: Eine erste Straßenblockade vor einer Woche in Kreuzberg war wohl nur ein Vorgeschmack auf das, was ab Mitte September auf Berlin zukommen könnte.

Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" wollen ab dem 13. September in Berlin ihre Verkehrsblockaden wieder aufnehmen. Das kündigte die Sprecherin der Organisation, Carla Rochel, am Dienstag an. Dies geschehe auch als Reaktion auf die Kritik des Expertenrats für Klimafragen am Regierungsprogramm, erklärte sie. "Der Bericht ist eine schallende Ohrfeige für den Klimakillerkanzler Scholz." Daher werde der “friedliche zivile Widerstand gegen die unwiederbringliche Zerstörung unserer Lebensgrundlagen“ weiter fortgesetzt und intensiviert.

Dem Expertenrat für Klimafragen zufolge reichen alle geplanten Klimaschutzmaßnahmen nicht aus, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Dem Expertenrat gehören Sachverständige an, die von der Bundesregierung benannt werden.



Das Gremium stellte am Dienstag in Berlin seine Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 vor sowie seine aktuellen Prüfberichte zum Verkehrs- und Gebäudesektor. Am schlechtesten sieht es danach weiterhin im Verkehrssektor aus. Im Gebäudesektor sei unklar, wie sich die nach langem Streit in der Koalition entschärften Vorschriften zum Heizungstausch auf die Emissionen auswirken werden, so die Wissenschaftler.



Die "Letzte Generation" hatte im Juli auf Straßenblockaden in Berlin verzichtet. Im August wurde dann wieder eine erste Blockade durchgeführt - vor gut einer Woche am Kottbusser Tor in Kreuzberg.