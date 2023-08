Im Einkaufszentrum Sonnen-Center in Berlin-Neukölln hat es in der Nacht zu Sonntag ein Feuer gegeben. Nach bisherigen Ermittlungen setzten Unbekannte einen Lebensmittelmarkt in Brand, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Montagmorgen sagte.



Das 150 Quadratmeter große Geschäft in der Sonnenallee brannte laut Feuerwehr komplett aus. 45 Einsatzkräfte konnten das Feuer nach einer Stunde löschen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.



Am Wochenende war in Berlin-Wilmersdorf ein Döner-Laden ausgebrannt, auch hier ermittelt die Polizei. Zeugen berichteten von zwei Vermummnten, die sich in der Nacht auf Sonntag vom Brandort in der Uhlandtraße entfernt haben sollen. Ob es einen Zusammenhang zum Brand des Lebensmittelmarkts in Neukölln gibt, ist unklar.