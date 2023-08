Ein 44-jähriger Mann aus der Prignitz hat sich am Samstag beim Fallschirm-Springen auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt. Er hatte beim Training Probleme mit seiner Körperstabilität und danach mit zwei Fallschirmen, wie die Polizei am Montag in Ludwigslust mitteilte.

Der Mann war demnach mit seiner 56 Jahre alten Sprunglehrerin in rund 4.000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen - jeder einzeln. Wegen der Probleme des Mannes habe die Frau in der ersten Phase noch den Hauptschirm bei dem Mann ausgelöst. "Der Schüler hat sich dann mit einem Bein an einer Schnur verheddert, so dass der Hauptschirm nicht komplett öffnete", sagte Polizeisprecher Klaus Wiechmann dem rbb.

Anschließend löste der 44-Jährige selbst den Reserveschirm aus, der sich aber auch nicht komplett entfaltete. Der Prignitzer trudelte zu Boden und schlug auf dem Flugplatzgelände auf.