RBB-Leser Dienstag, 08.08.2023 | 12:56 Uhr

Ach so herrlich, jeden Monat das gleiche, es wird nur ein Wort getauscht:

Zu warm, zu kalt, zu trocken, zu nass, zu windig, zu flau,

zu *hier irgendwas einsetzen damit man was zu meckern hat*.



Willkommen in der Natur! War schon seit tausend Jahren so und wird auch weiterhin so sein^^