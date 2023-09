Der Landesbetrieb Straßenwesen verbreitert dort nach eigenen Angaben die Fahrbahn und den Kreuzungsbereich zur Landesstraße 143 Richtung Groß Leppin und Klein Leppin. Außerdem sollen in beiden Richtungen Linksabbiegespuren eingerichtet werden. Wenn die Arbeiten im August 2024 abgeschlossen sind, soll sich in dem Bereich die Verkehrssicherheit erhöhen.

Die Bundesstraße 107 ist seit Montagfrüh wegen Bauarbeiten zwischen der Kreuzung kurz vor dem Ortseingang Glöwen (Landkreis Prignitz) und Havelberg (Sachsen-Anhalt) für ein Jahr voll gesperrt. Berufspendler aus und in Richtung Havelberg müssen dadurch erhebliche Umwege in Kauf nehmen.

Der Ortsvorsteher von Glöwen, Christoph Teschner (Freie Wähler), sagte am Montag Antenne Brandenburg vom rbb, dass die lange Bauzeit eine Belastung für die Anwohner, aber auch für die Unternehmen aus der Region sei. Dass ein Jahr für die Baumaßnahmen benötigt werde, sei "fragwürdig", sagte er weiter. Die beteiligten Behörden müssten wissen, dass Existenzen von dieser Maßnahme betroffen seien, so Teschner.

Die Verkehrssituation in der Prigitz wird derzeit durch weitere Baumaßnahmen zusätzlich eingeschränkt. Auf der B189 über die Elbbrücke bei Wittenberge kommt es zu Behinderungen, weil dort an der A14 weitergebaut wird. In Richtung Süden ist die B5 in Segeletz voll gesperrt. In östliche Richtung liegt die stark befahrene A24, auf der es häufig Staus gibt.