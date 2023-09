Die Farbe, mit der die "Letzte Generation" das Brandenburger Tor beschmiert hatte, hält sich an manchen Stellen hartnäckig. Wie eine Sprecherin der für das Brandenburger Tor zuständigen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) rbb|24 am Mittwoch mitteilte, sind die Arbeiten mit heißem Wasser und Hochdruck mittlerweile abgeschlossen. Allerdings seien nur 80 Prozent der Farbe abgegangen.



Nun müsse auf Musterflächen eine Lösung aufgebracht werden, um zu prüfen, wie die übrige Farbe gereinigt werden könne. Dies soll bis Dienstag geschehen. Somit wird die Farbe nicht wie erhofft bis zum Ende der Woche verschwunden sein. Die Reinigungskosten werden sich laut BIM so nochmals erhöhen. Bislang geht die BIM von Kosten in Höhe von rund 35.000 Euro aus.

Die Reinigungsarbeiten hatten sich ohnehin schwieriger als zunächst gedacht gestaltet. Wie das Berliner Landesdenkmalamt am Montag auf rbb-Anfrage mitteilte, reagiert der Sandstein, aus dem das Wahrzeichen besteht, altersbedingt empfindlich auf äußere Einflüsse. Es könne durch die Hochdruckreinigung "lokal zu oberflächennahen Beeinträchtigungen kommen", hieß es.

Um die Kosten durch die Verursacher erstattet zu bekommen, sei nun Strafanzeige erstattet worden, sagte die Sprecherin der BIM. Zunächst sei die eigene Versicherung in Vorkasse gegangen. Die Berliner Polizei hat ohnehin ein Strafverfahren von Amts wegen eingeleitet. Es wurden bereits am Sonntag 14 verdächtige Personen festgenommen.