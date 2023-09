Die Reinigungsarbeiten gestalten sich jedoch schwieriger als zunächst gedacht . Wie das Berliner Landesdenkmalamt am Montag auf rbb-Anfrage mitteilte, reagiert der Sandstein, aus dem das Wahrzeichen besteht, altersbedingt empfindlich auf äußere Einflüsse. Es könne durch die Hochdruckreinigung "lokal zu oberflächennahen Beeinträchtigungen kommen", hieß es. Daher sei die ausführende Reinigungsfirma dazu angehalten, mit äußerster Vorsicht zu arbeiten. Dennoch sei es "wegen der Durchhärtung der Farbe ein Wettlauf mit der Zeit", so das Landesdenkmalamt.

Bis zum Ende der Woche sollen die Farbpigmente vollständig aus dem Sandstein entfernt werden. Auch die betroffenen Wände in Nebenbereichen und die Böden sollen gereinigt werden.

Mit viel Tamtam hat die "Letzte Generation" neue "Aktionswochen" angekündigt. Bereits am Wochenende wurde das Brandenburger Tor mit Farbe attackiert. Der Regierende Bürgermeister sieht auch den "freiheitlichen Diskurs" beschädigt.

Am Sonntagvormittag hatten Klima-Aktivisten alle sechs Säulen des Brandenburger Tores auf der Ostseite des Wahrzeichens aus Feuerlöschern mit Farbe besprüht. Laut Polizei wurden alle 14 beteiligten Personen vor Ort festgenommen und Ermittlungen wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung" eingeleitet.

Nachdem die "Letzte Generation" bereits am Montag wieder mehrere Straßen blockiert hatte, ist sie auch am Dienstag wieder aktiv. Seit den Morgenstunden hatten sich Klima-Aktivisten zwischenzeitlich an zehn Orten auf die Straße geklebt.