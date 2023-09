Risse in der Hausfassade - drei Wohnhäuser in Berlin-Köpenick evakuiert

46 Menschen mussten am frühen Sonntagabend in Berlin-Köpenick ihr Wohnhäuser verlassen. Nachdem zuvor Anwohner Risse in der Hausfassade gemeldet hatten, mussten drei Mehrfamilienhäuser von Polizei und Feuerwehr evakuiert werden.

Wie Polizeisprecher dem rbb am Montagmorgen bestätigt hat, sind die Gebäude leicht abgesackt. Anwohner berichteten, dass die Fenster nicht mehr richtig zu schließen waren. Mit der Bauaufsicht wurde daraufhin beschlossen, die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Die Anwohner wurden in Hotels untergebracht.