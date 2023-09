Eine Trinkwasserleitung ist am Donnerstagabend in Berlin-Lichtenberg havariert. Das bestätigte der Einsatzleiter des Katastrophenschutzes in Lichtenberg, Philipp Cachée, dem rbb am Freitagmorgen. Demnach ist ein AZ-Rohr in der Bernhard-Bästlein-Straße kaputt gegangen.