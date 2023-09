Männer bei Messerattacken in Schöneberg und Spandau schwer verletzt

Zwei Männer sind in der Nacht zu Samstag in Berlin bei Messerattacken schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Morgen danach mit.



Die erste Attacke ereignete sich demnach in der Gartenfelder Straße Ecke Simonring in Spandau. Dort fanden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr einen schwer verletzten 46 Jahre alten Mann auf. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.