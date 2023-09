Sven L. Berlin Dienstag, 12.09.2023 | 10:22 Uhr

Tolle Arbeit !! Freue mich schon auf das Endergebnis mit den Archäologischen Fenstern am Molkenmarkt . In diesem Zusammenhang sollte man auch mal an das längst versprochene Archäologische Fenster am U - Bahnhof " Rotes Rathaus " erinnern wo ja eigentlich die Reste des alten mittelalterlichen Rathauses gezeigt werden sollen .