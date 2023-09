Die CDU hat ihr neues Design veröffentlicht. Gesprochen wird nun aber weniger über das neue Logo und die neue Grundfarbe, sondern über den georgischen Präsidentenpalast. Der steht in Tiflis und erschien zunächst in dem Werbevideo der CDU.

Die CDU hat am Dienstag auf ihrem Profil bei X, ehemals Twitter, ein Werbevideo veröffentlicht, das bei genauerem Hinsehen stutzig machte. Die Partei präsentierte darin ihr neues Design mit den drei Buchstaben CDU in Schwarz auf einem hellen Türkisblau als Grundfarbe. "Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt", hieß es in dem Post.

In dem Imagefilm sind Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Helmut Kohl und Angela Merkel zu sehen. Zwischen einer Roboterhand und Basketball spielenden Kindern ist dann auch der Reichstag, der Sitz des Deutschen Bundestags in Berlin, zu sehen. Oder doch nicht?