85 Feuerwehrkräfte im Einsatz - Brand in Grundschule in Berlin-Wedding ausgebrochen

Di 19.09.23 | 17:36 Uhr

Es brennt in einer Schule in Berlin-Wedding. Das Gebäude wird evakuiert und es gibt nach ersten Erkenntnissen keine ernsthaft Verletzten. Die Löscharbeiten dauern an.

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz im Wedding ausgerückt. Es brennt in der Erika-Mann-Grundschule in der Utrechter Straße. 85 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Derzeit wird das Gebäude evakuiert.

Rauch strömt aus mehreren Fenstern

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ist der Brand in der einer Schule in der Turnhalle ausgebrochen. Rauch ströme aus mehreren Fenstern, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Die Löscharbeiten seien im Gange.Zwei Menschen wurden demnach kurzzeitig von Sanitätern behandelt, waren aber nach ersten Erkenntnissen nicht ernsthaft verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Der Alarm ging demnach um 16:19 Uhr ein. Die Turnhalle, in der es brannte, befindet sich innerhalb des alten, viergeschossigen Schulgebäudes. Das Feuer brach wohl in der zweiten Etage aus. In der Umgebung verbreiteten sich dicke Rauchschwaden. "Das Feuer ist schon etwas größer", sagte der Sprecher.

