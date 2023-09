Björn Frankfurt/Oder Dienstag, 12.09.2023 | 11:01 Uhr

"Wieviele Tote und Schwerverletzte sind für das Tempolimit notwendig? Könnten die auch per Los ermittelt und vor Zuschauern überfahren werden?" Reine Polemik! Wieviele Tote und Schwerverletzte sind den an der Stelle der Autobahn ursächlich auf Geschwindigkeiten > 103 km/h zum Zeitpunkt des Unfalls zurückzuführen? Nur das wäre der zu erwartende Effekt. Interessant wäre in dem Zusammenhang auch Übergeschwindigkeiten von LKW im Zusammenhang von Unfällen - also, ob nicht vielleicht eher die Geschwindigkeit der LKW stärker begrenzt werden sollte.