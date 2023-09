Ein einjähriges Kind ist in Gransee (Landkreis Oberhavel) von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden.



Das Mädchen sei nach ersten Erkenntnissen auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach geschah der Unfall am frühen Sonntagabend in der Baustraße.



Das Mädchen erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an.