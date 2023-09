FFW Dienstag, 19.09.2023 | 08:58 Uhr

Super, Glückwunsch, vor allem, dass ihr das überhaupt erlaubt wurde! Das ist leider immer noch nicht selbstverständlich.

Auf so mancher Wache nicht weit von Potsdam entfernt wird den Damen in der Mannschaft das Tragen von mehr als 10 kg verwehrt, damit wirds schon bei der Klamotte für AGT schwierig... als Ausrede dann Sprüche, die diskriminierend sind. Nein, Frauen und zupackende Berufe.... leider keine Selbstverständlichkeit. Da muss sich was ändern, Kameraden! Marie-Cathérine Schumann beweist es bei jedem Wettbewerb, das "starke" Geschlecht ist ziemlich häufig weiblich.