In den vergangenen Jahren wurden in den Wäldern in und um Templin tausende neue Bäume gepflanzt. Das Holz wird nach ökologischen Standards gewonnen und regional verarbeitet. Dafür gab es jetzt eine bundesweite Anerkennung.

Um die Ziele zu erreichen, werden neue Bewirtschaftungsregeln in Kraft treten, sagte Umwelt- und Forstminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch in Potsdam, wo er das Programm "Waldvision 2050" vorstellte. Die Wälder sollen demnach zu Mischwäldern umgewandelt werden mit einem höheren Anteil an Laubbäumen. Daneben soll Vogel zufolge bis 2050 doppelt so viel Totholz im Wald verbleiben wie bisher, um CO2 zu speichern und als Lebensraum zu dienen.

Die Laubbäume sollen ihm zufolge einerseits für mehr Grundwasserbildung sorgen. Andererseits soll ihr Laub möglichst dichte Kronendächer bilden und so für dauerhaft kühlere Temperaturen sorgen. Kahlschläge sollen laut Umweltminister vermieden werden, um die Kronendächer zu erhalten.