Bundesweiter Warntag - Um kurz vor 11 Uhr wurde Alarm geschlagen

Do 14.09.23 | 11:57 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Patrick Pleul

Auch in Berlin und Brandenburg sind am dritten deutschlandweiten Warntag am Donnerstag Probe-Warnmeldungen über verschiedene Kanäle Warnungen eingegangen - die ersten bereits kurz vor der angekündigten Zeit.



In Deutschland sind am Donnerstag bundesweit die Warnsysteme für den Katastrophenfall getestet worden. Gegen 10.59 Uhr lösten die Behörden einen Probealarm aus. Testweise wurden daraufhin amtliche Gefahrendurchsagen unter anderem über Warnapps und über das sogenannte Cell-Broadcasting-System per Warn-SMS verbreitet. Parallel sollten in zahlreichen Kommunen auch die Sirenen heulen.



Mit dem jährlichen Warntag sollen die für Not- und Katastrophenfälle zur Verfügung stehenden Warnsysteme geprüft und technische Abläufe getestet werden. Zugleich sollen die Menschen für das Thema sensibilisiert werden.

"Es besteht keine Gefahr"

Auch in Berlin gingen am Donnerstag Probe-Warnmeldungen über verschiedene Medien ein. Überpünktlich piepten schon um 10.59 Uhr zahlreiche Handys, die die Warnmeldung über das sogenannte Cell Broadcast erhielten. Auch über Smartphone-Apps wie Nina oder Katwarn teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit: "Bundesweiter Warntag 2023 - Probewarnung - für Deutschland". Gewählt war die "Warnstufe: Extreme Gefahr". Darunter stand dann aber: "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung." Ausgestrahlt wurden die Probewarnungen auch über Fernsehen, Radio und digitale Anzeigetafeln im Stadtgebiet. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte am Mittwoch erklärt, die Menschen sollten so für reale Gefahren sensibilisiert und über unterschiedliche Möglichkeiten der Warnmeldungen informiert werden. Sirenen wurden in Berlin dafür nicht genutzt. Ein großer Teil der Sirenen muss erst aufgebaut werden. Ab 2024 sollen die Sirenen in Berlin einsatzbereit sein.

Entwarnung per Apps ab 11:45 Uhr

Ab 11.45 Uhr wurde der Probewarntag mit einer amtlichen Entwarnungsmeldung beendet. Diese Mitteilung wurde über Warn-Apps verschickt. jedoch nicht über das sogenannte Cell Broadcast. Dort ist keine Entwarnung vorgesehen. Jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September testet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe alle Warnkanäle. Der bundesweit erste Warntag im September 2020 ging schief. Der zentrale bundesweite Probealarm des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verzögerte sich damals um eine halbe Stunde. Die Panne und die Erfahrungen während der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 führten zu organisatorischen und technischen Verbesserungen.

Der Bund förderte unter anderem den Ausbau des Sirenennetzes. Zudem wurde ein bundesweites System für sogenanntes Cell Broadcasting aufgebaut. Darüber werden SMS-Kurznachrichten mit offiziellen Warnungen direkt an alle Handys verschickt, die mit dem Mobilfunknetz verbunden sind. Eine App ist dazu nicht nötig. Beim Warntag am 8. Dezember 2022 wurden nach Angaben des Bundesamts dann mehr als 90 Prozent der Menschen in Deutschland über mindestens einen Warnkanal erreicht. Erstmals großflächig erprobt wurde im vergangenen Jahr auch das neue Cell-Broadcasting-System. Haben Sie die Warn-Meldungen heute erhalten? Teilen Sie es uns hier mit.

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.09.2023, 10:00 Uhr