Nach dem schweren Unfall eines in Berlin gestarteten Flixbus in Österreich hat sich der Busfahrer zum Unfallhergang geäußert. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Klagenfurt am Donnerstag mit. Nach eigenen Angaben hatte sich der 27 Jahre alte Fahrer nach seiner Wasserflasche gebückt. Er sei durstig gewesen und habe versucht, die Flasche im Fußraum aufzuheben. Zuvor hatte die "Kronen Zeitung" von der Aussage des Mannes berichtet.

Bei dem schweren Busunfall waren am Dienstag eine Frau getötet und 46 Personen verletzt worden, darunter eine Person aus Brandenburg.