Jugendliche in Brandenburg sind kaum noch bereit, sich politisch zu engagieren. Das ist ein Ergebnis der Brandenburger Jugendstudie 2022/23, die am Montag in Potsdam vom Landesbildungsministerium vorgestellt wurde. Selbst die Bereitschaft sich an Wahlen zu beteiligen, ist demnach rapide gesunken.

Nur wenige Jugendliche (12,2 Prozent) können sich laut der Studie vorstellen, selber in einer politischen Bewegung aktiv mitzuwirken. Gut 60 Prozent wollen außerdem unter keinen Umständen einer Partei beitreten.

Nur etwas mehr als die Hälfte (51,8 Prozent) der befragten 12 bis 23 Jahre alten Brandenburger Jugendlichen kann sich vorstellen, künftig an einer Wahl teilzunehmen. Der Wert sei im Verlgleich zur letzten Befragung 2017 um gut 20 Prozentpunkte gefallen, hieß es.