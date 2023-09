Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat für diesen Freitag wieder zu zahlreichen Demonstrationen aufgerufen. Es ist der 13. weltweite Klimastreik, an dem auch in Berlin und weiteren Orten in Brandenburg, etwa in Frankfurt (Oder), Potsdam und Oranienburg, demonstriert werden soll.

Die Demonstration in Berlin soll um 12 Uhr am Brandenburger Tor starten.