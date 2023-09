Angela Dienstag, 05.09.2023 | 15:38 Uhr

Nach einer Negativerfahrung in den 90er Jahren (D-Zug über Nacht ab Bhf. Zoo nach Paris, hat ewig gedauert und ging über Belgien, diverse Halte in der westdeutschen Pampa sowie auf freier Strecke mitten in der Nacht, damit man nicht zu früh da ist, immer wieder Fahrscheinkontrollen/Abteiltür-Aufreißen und geräderter Ankunft am Gare du Nord....) finde ich besonders die Zugstrecke nach Paris interessant... Würde mich aber trotzdem nie wieder in so ein Ding setzen und jedem empfehlen, sich vorher genau zu erkundigen. Denke, im Großen und Ganzen ist Nachtzugfahren immer noch vor allen Dingen langsam und eher ermüdend (statt aufmunternd). Ach ja, besonders billig war es damals auch nicht.