Mutter soll Elfjährige in Berlin-Köpenick getötet haben

Do 19.10.23 | 18:28 Uhr

Die Obduktion der in Berlin-Köpenick getöteten Elfjährigen hat ergeben, dass sie mutmaßlich von ihrer Mutter erstochen wurde. Der Fall war am Montag öffentlich geworden. Die Staatsanwaltschaft teilte dem rbb am Donnerstag die Ergebnisse der Untersuchungen mit.

Demnach tötete die 42 Jahre alte Mutter zunächst ihre elfjährige Tochter mit einem Messer und versuchte anschließend sich selbst zu töten. Der Versuch misslang, sie überlebte schwer verletzt. In derselben Wohnung wurde auch der leblose Körper der 68 Jahre alten Großmutter des Mädchens gefunden. Die habe sich selbst getötet, so die Staatsanwaltschaft. An der Tötung des Kindes sei sie laut Obduktion nicht beteiligt gewesen.