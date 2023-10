Ein Mädchen und eine ältere Frau sind tot, eine weitere schwer verletzt. In einer anderen Wohnung in Berlin-Köpenick wird ein 70-Jähriger schwer verletzt aufgefunden. Sie alle gehören einer Familie an. Noch ist unklar, was geschehen ist.

Ein elfjähriges Mädchen und eine 68 Jahre alte Frau sind in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Köpenick tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um Enkelin und Großmutter.

In der Wohnung in der Kinzerallee sei am Morgen zudem die 42-jährige Mutter des Mädchens mit Messerverletzungen gefunden worden, hieß es weiter. Sie musste den Angaben zufolge notoperiert werden. Ein weiteres Familienmitglied - der 70 Jahre alte Großvater - sei in einem anderen Haus in der benachbarten Gelnitzstraße ebenfalls schwer verletzt aufgefunden worden.

Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, sagte am Montag rbb|24, dass der 70-Jährige von einer anderen Tochter gefunden worden sei. Er habe ihr von einem geplanten Suizid der Familienmitglieder erzählt. Es seien Abschiedsbriefe gefunden worden, die genaue Motivlage sei aber noch unklar, so Büchner. Auch der 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.